VIOLA, SENZA TORREIRA IL RENDIMENTO È PIÙ ALTALENANTE: I DATI LO TESTIMONIANO

L'importanza di Lucas Torreira per la Fiorentina ormai è acclarata e la sconfitta di Salerno non ha fatto altro che evidenziare questo aspetto. Il centrocampista uruguaiano è in grado di abbinare qualità, soprattutto nel momento in cui la squadra deve far ripartire l'azione, alla quantità, grazie a recuperi palla e letture preventive, fondamentali per evitare problemi maggiori. Vincenzo Italiano ha ampiamente dimostrato che per lui il gruppo conta più del singolo e nessun giocatore è insostituibile, ma l'ex Arsenal incarna alla perfezione il ruolo di regista ed in rosa non esiste un calciatore con le sue stesse caratteristiche.

Andando ad analizzare le statistiche, è lampante come il rendimento dei viola sia diverso quando lui è in campo rispetto a quando non c'è. Nelle occasioni in cui il classe '96 non ha giocato, oppure ha disputato al massimo un tempo, sono arrivate 6 vittorie, di cui molte però contro formazioni meno quotate della Fiorentina come ad esempio il Benevento in Coppa Italia o lo Spezia in campionato, ma anche Torino e Genoa, affrontate ad inizio stagione ed in piena crisi. Più pesanti e difficili da spiegare invece le 5 sconfitte, 3 delle quali contro Venezia, Sassuolo e Salernitana. Contrariamente, quando è rimasto sul terreno di gioco per più di 45 minuti, sono state ben 15 le vittorie, 4 i pareggi e 7 le sconfitte con una media punti a partita di poco superiore ad 1,88 contro una leggermente più di 1,63. Un ruolino di marcia più continuo e meno altalenante, ma Torreira non è ancora pronto per rientrare e quindi, se vorrà arrivare in Europa, la Fiorentina dovrà invertire il trend al più presto.