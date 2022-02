VIOLA, Quelli dal futuro incerto: da Odriozola a Piatek

Alcuni giocatori viola, dalla situazione contrattuale incerta, dovranno discutere il proprio futuro con la società viola in questi mesi. Tra questi c'è Alvaro Odriozola, in prestito secco dal Real Madrid. Al momento la Fiorentina non vuole turbare la tranquillità ritrovata con questioni contrattuali dei singoli ma a breve parlerà con il Real, così come affronterà il riscatto di Lucas Torreira con l'Arsenal.

Due pedine fondamentali da sistemare al più presto e come priorità anche se sul taccuino dei dirigenti ci sono tanti appuntamenti per situazioni aperte, dal futuro incerto di Dragowski al rinnovo di Bonaventura e di Saponara fino al riscatto di Piatek, passando per Castrovilli che con il cambio di agente potrebbe decidere di cambiare anche aria. CLICCA QUI per leggere l'approfondimento di FV.