VIOLA, QUANTI PUNTI GETTATI AL VENTO: IL DATO

Con l'arrivo della tanto parlata e contestata interruzione del campionato a causa dell'avvento del primo Mondiale invernale della storia, è l'ora dei primi bilanci. La Fiorentina dopo le prime 15 partite si trova al decimo posto con 19 punti, a 8 lunghezze di distanza dal settimo posto, ultima posizione valida per giocare in una competizione europea la stagione successiva, al momento in possesso della Roma. La scorsa stagione i viola erano invece dopo altrettante partite era 6° con 24 punti conquistati, 5 in più, anche se i ragazzi di Italiano hanno chiuso in crescendo con 5 vittorie di fila e una sfortunata sconfitta contro il Milan.

La sensazione che la Fiorentina abbia buttato al vento diversi punti è alta, e, come riportato anche da Il Corriere Fiorentino e Wyscout, i numeri lo confermano. Se si seguissero gli expected points, cioè i punti derivanti solo dalle prestazioni, i gigliati sarebbero 5° con 24.7 punti dietro solo a Napoli (30.2), Inter (29.3), Roma (28.9) e Milan (27.4), mentre ci sono anche situazioni opposte come ad esempio la Juventus, che ha 7 punti in più rispetto a quelli della classifica degli xP.

I motivi di questo inizio così complesso sono tanti e vanno ricercati in tutti i reparti, a partite dall'attacco. Sempre secondo la scala degli Xg i viola avrebbero dovuto segnare almeno altre 5 reti che avrebbero portato il bottino a 23 totali, invece oggi la Fiorentina è decima per gol segnati nonostante sia quarta per tiri tentati (244) e prima per cross(302), dietro in Europa soltanto agli alieni del Manchester City.

A centrocampo la situazione sta vivendo una continua evoluzione grazie al passaggio ad un 4-2-3-1 che permette di avere un filtro tra centrocampo e attacco in modo da riuscire a trovare spazi per la verticalizzazione. I viola sono primi per possesso palla (58,6%, secondo il Napoli con 58,5%) e passaggi nella trequarti avversaria.

Anche in difesa i numeri non mentono e continuano a farsi sentire. I viola infatti nonostante siano la squadra che ha subito meno tiri di tutta la competizione è decima per gol subiti, a dimostrare come questi 2 mesi saranno importanti per migliore sotto l'aspetto mentale e apportare modifiche, anche con l'ausilio del mercato, dove ce ne sarà bisogno.