VIOLA, Quanti errori dagli arbitri Uefa contro i viola

Uno degli articoli più letti di oggi su Firenzeviola.it è stato il fondo che la nostra redazione ha dedicato oggi ai tanti errori arbitrali (più o meno gravi) che hanno fin qui condizionato il percorso della Fiorentina in Conference League. A Braga, ad esempio, se non ci fosse stato il Var (che da questa edizione della Conference è stato assente per tutta la fase a gironi ed è stato introdotto a partire dai playoff) il direttore di gara Del Cerro Grande si sarebbe perso il rosso diretto a Tormena per il brutto fallo su Jovic. Ma la topica più grande è ovviamente quella della sfida di ritorno contro i lusitani, quando con un’alzata di ingegno l’arbitro francese Bastien e il Var Millot hanno ritenuto opportuno annullare una rete regolare a Cabral che pure la GLT aveva considerato valida.

