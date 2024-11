VIOLA, Piano di rientro per Gud, Biraghi torna domani

Fonte: Luciana Magistrato

L'allenamento di oggi, di scarico per i titolari di ieri a Como, più intenso per chi ha giocato poco o niente, porta la Fiorentina alle gare con il Pafos e l'inter con qualche incertezza. Per Gudmundsson è stato Palladino ieri ha dettare i tempi: "Gudmundsson ha un piano di rientro questa settimana. Speriamo che fili tutto liscio. Proviamo a recuperarlo per l'Inter o magari per la Coppa Italia".

L'islandese ha ripreso gli allenamenti parzialmente in gruppo venerdì e in questa settimana proseguirà nel suo rientro progressivo ma per giovedì, come detto dal tecnico, inutile rischiare. Stasera intanto Gudmundsson è a Reggio Emilia al PalaBigi per assistere a Italia-Islanda di basket ed ha scambiato la maglia con la Nazionale azzurra.

Biraghi oggi non si è allenato ma, secondo quanto raccolto da FirenzeViola, se tutto sarà a posto rientrerà domani, dopo l'affaticamento al polpaccio che gli ha impedito di essere convocato per il Como. Ovviamnete tempi più lunghi per Richardson che fa terapie e lavoro personalizzato, soprattutto in piscina.