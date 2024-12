VIOLA, Partenza a rischio per il Portogallo: il motivo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Problemi legati al maltempo per la partenza della Fiorentina che a questo punto diventa a rischio. Come raccolto da Firenzeviola.it, la squadra ancora non è arrivata all'aeroporto di Peretola nonostante la partenza fosse fissata già per le 14.30, e questo perché a causa delle condizioni atmosferiche non ottimali la società sta attendendo informazioni su un eventuale slittamento o spostamento del volo che dovrebbe portare la Fiorentina in Portogallo per la conferenza stampa prevista per le 19.45 di oggi, e naturalmente la partita di domani sera contro il Vitoria Guimaraes.