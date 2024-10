VIOLA, Niente ritorno a Firenze stasera: il motivo

Fonte: Andrea Giannattasio

Niente ritorno a Firenze, questa sera, per la Fiorentina. I ragazzi di Raffaele Palladino, terminata la partita contro il San Gallo, rimarranno a dormire in Svizzera perché secondo quanto appreso da FirenzeViola.it non è possibile lasciare la terra elvetica dopo una certa ora. Quindi i viola rientreranno in Toscana nella mattinata di domani, subito dopo la colazione. L'allenamento di scarico, invece, è previsto nel pomeriggio.