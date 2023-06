VIOLA, Le ultime: in porta Cero, Cabral ok. Ranieri...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Mancano poche ore all'ultima partita di campionato della Fiorentina, a Reggio con il Sassuolo. Italiano sta dissipando gli ultimi suoi dubbi di formazione, a metà tra tenere tutti in tensione e sulle gambe per Praga e il risparmiare alcuni titolari proprio in vista di quella partita. In porta ad esempio la scelta ricadrà su Cerofolini, così come accaduto contro la Roma con Terracciano dunque libero di concentrarsi sul West Ham. In difesa con Venuti e Terzic che scalpitano sulle fasce per quella che potrebbe essere la loro ultima gara in viola in serie A (il terzino destro ha già ufficializzato l'addio), la certezza tra i centrali è Ranieri anche se resta da capire chi sarà al suo fianco, magari Milenkovic per fare le prove anti Praga.

A centrocampo Duncan candidato ancora come titolare in campionato con uno tra Castrovilli o Mandragora; Barak dietro la punta. Italiano ha virato la scelta su Cabral, nonostante l'ottima forma di Jovic. Per il brasiliano la necessità di mettere minuti e certezze sulle gambe che il problema al piede ha tolto nelle ultime gare, poi ovviamente la staffetta è sempre pronta in corso di gara, con Jovic bravo a spaccare spesso la partita. Ai lati c'è ancora incertezza con il tecnico che comunque intende far ruotare gli esterni a disposizione con Gonzalez e Sottil che si scaldano.