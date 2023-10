VIOLA, Le statistiche dopo la sosta: ok 5 volte su 9

Fonte: A cura di Samuele Fontanelli

Il rientro dalla sosta delle nazionali è sempre un momento complicato, soprattutto per quelle formazioni che hanno tanti giocatori chiamati a rappresentare i propri paesi in ambito internazionale. Da quando l'attuale allenatore viola Vincenzo Italiano è arrivato a Firenze, ormai oltre due anni fa, il suo bilancio nelle partite al ritorno dalla pausa è piuttosto positivo. Su un totale di nove sfide con il tecnico nativo di Karlsruhe, infatti, la Fiorentina ha ottenuto cinque vittorie, tre sconfitte ed un solo pareggio. Andando in ordine cronologico a partire dalla stagione 2021-2022, la prima di Italiano sulle rive dell'Arno, i toscani hanno ottenuto tre vittorie e due sconfitte dopo la pausa per le nazionali.

Contro l'Atalanta, curiosamente la squadra più affrontata dai viola dopo la pausa da quando c'è il tecnico siciliano, alla terza giornata la Fiorentina è riuscita nell'impresa di vincere 2-1 a Bergamo grazie alla doppietta su rigore di Dusan Vlahovic. Nello stesso anno, nonostante le due brutte sconfitte contro la neopromossa Venezia al Penzo per 1-0 e la Lazio al Franchi con un clamoroso 0-3, i gigliati riuscirono a mettere a segno altre due grandi vittorie davanti ai propri tifosi contro il Milan futuro campione d'Italia per 4-3 e l'Empoli nel derby toscano per 1-0 grazie alla rete di Nico Gonzalez.

Totale equilibrio invece nella stagione 2022-2023 con una vittoria, un pareggio e una sconfitta al ritorno dalla pausa nazionali per i ragazzi di Italiano. Conclusosi con una sconfitta il primo impegno ad inizio ottobre contro l'Atalanta di Gasperini a Bergamo, lo scorso gennaio, dopo la pausa lunga per il mondiale qatariota i viola pareggiarono 1-1 con il Monza. Se con i brianzoli segnò Arthur Cabral, nell'ultima partita della stagione al rientro dalla sosta nazionali a Milano contro l'Inter fu decisivo per la meravigliosa vittoria finale Jack Bonaventura.

Tornando all'attualità invece in questo campionato dopo l'unica sosta nazionali la Fiorentina ha battuto di carattere ancora una volta l'Atalanta dopo una partita pirotecnica conclusasi 3-2 per i viola. Lunedì 23 ottobre al Franchi arriverà l'Empoli di Aurelio Andreazzoli, sperando ovviamente in una vittoria come nella stagione 2021-2022.

In totale per Italiano sulla panchina della Fiorentina cinque vittorie, un pareggio e tre sconfitte su nove partite disputate al rientro dalla sosta per le nazionali.