VIOLA, La salvezza già a Cagliari? Sì, in due casi

La partita di mercoledì contro il Cagliari alle 18:30 potrebbe già essere decisiva per la salvezza matematica della Fiorentina, che potrebbe dunque festeggiare il suo traguardo con due turni d’anticipo rispetto alla fine del campionato di Serie A 2020/21. I viola saranno salvi ufficialmente tra tre giorni se si concretizzerà uno di questi due casi:

1) La Fiorentina vince alla Sardegna Arena e dunque mantiene almeno 7 punti di distacco rispetto al Benevento, qualora i sanniti - impegnati a Bergamo contro l’Atalanta alle 20:45 - dovessero (clamorosamente) vincere.

2) La Fiorentina pareggia o perde contro il Cagliari ma il Benevento non vince contro l’Atalanta al Gewiss Stadium: se dunque la squadra di Inzaghi non centrerà la vittoria a Bergamo (ma pareggia o perde), la Viola sarà salva in qualsiasi modo. Anche in caso di ko viola e pareggio del Benevento, con la distanza di 6 punti e la differenza reti negli scontri diretti a favore della squadra di Iachini, Pezzella e compagni sarebbero salvi.