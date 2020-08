INDISCREZIONI DI FV IND.FV, LEGA, BARONE-SETTI: NESSUN ELETTO IN DUE TURNI Niente elezione a consigliere di Lega per il direttore generale della Fiorentina Joe Barone: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il dirigente viola e il presidente del Verona Maurizio Setti non sono riusciti a prevalere nel ballottaggio che li vedeva... Niente elezione a consigliere di Lega per il direttore generale della Fiorentina Joe Barone: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il dirigente viola e il presidente del Verona Maurizio Setti non sono riusciti a prevalere nel ballottaggio che li vedeva... NOTIZIE DI FV VIOLA, L'ULTIMA SCONFITTA A FERRARA RISALE AL... 1968 La Fiorentina a Ferrara ha giocato 18 volte, vincendo 6 partite, pareggiandone 7 e perdendone 5. Un bilancio piuttosto equilibrato. L'ultima volta che i viola hanno raggiunto la SPAL in trasferta è stato il 17 febbraio dell'anno scorso, gara finita 4-1 per... La Fiorentina a Ferrara ha giocato 18 volte, vincendo 6 partite, pareggiandone 7 e perdendone 5. Un bilancio piuttosto equilibrato. L'ultima volta che i viola hanno raggiunto la SPAL in trasferta è stato il 17 febbraio dell'anno scorso, gara finita 4-1 per... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 01 agosto 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi