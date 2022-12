VIOLA, Il punto su duplice vittoria sul piano politico

Il braccio di ferro tra le istituzioni italiane e una parte dei club della Serie A per la gestione, da un lato, del pagamento delle tasse in forma dilazionata e, al contempo, dell'emendamento al decreto legge "Aiuti quater" che salverebbe le società sportive sta entrando nella sua fase più calda. Nell'approfondimento di FV si legge che la posizione della Fiorentina, su questo tema, è da tempo molto chiara. E, per certi aspetti, si può ormai dire che la società di Commisso - nella figura del dg Joe Barone - sia stata nelle stanze dei bottoni una sorta di apripista nell'inaugurare un fronte di contrasto all'ennesimo tentativo del calcio italiano di provare a mettere la polvere sotto il tappeto.