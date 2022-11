VIOLA, Ecco il weekend dei calciatori in prestito

I maggiori campionati europei sono fermi a causa dello svolgimento dei Mondiali in Qatar. Nonostante questo, i campionati minori non si sono fermati e molti calciatori in prestito, ma di proprietà della Fiorentina, stanno continuando a scendere in campo, per tornare poi chissà in prima squadra. Approfittiamo di questa sosta per fare un punto sui prestiti viola, analizzando le stagioni dei calciatori che, in questa stagione sono impegnati con altre squadre:

SERIE B - Una delle pianticelle viola che nel campionato di Serie B sta sorprendendo è sicuramente Niccolò Pierozzi. Il giovane terzino destro, classe 2001, è uno dei punti fermi della squadra di Inzaghi. Per lui 14 presenze su 14 dal primo minuto, arricchite da 2 gol e 2 assist. Nell'ultima turno di campionato contro il Benevento, terminato 2-2, Pierozzi ha messo in campo una prestazione più che positiva, guadagnandosi il rigore del momentaneo 1-0. Un altro viola che alla corte di Inzaghi sta trovando spazio è Gabriele Gori. Il classe 99' è sceso in campo in tutte e 14 le gare (solo una dal primo minuto) fin qui giocate, facendo registrare anche 2 reti. Nell'ultima gara 30 minuti in cui non è riuscito ad incidere. Chi a Reggio Calabria non sta trovando spazio sono Vittorio Agostinelli e Eduard Dutu, fino ad oggi mai scesi in campo. Un altro giovane viola che nella serie cadetta non sta trovando spazio, è Edoardo Pierozzi, gemello di Niccolò: in prestito al Palermo, non scende in campo dallo scorso 19 agosto. Situazione simile per Samuele Spalluto che, in prestito alla Ternana, è sceso in campo in una sola occasione. Chiudiamo con Christian Dalle Mura. Il centrale classe 2002, da quando a Ferrara è arrivato De Rossi, è uno dei punti fermi della difesa della Spal. Nell'ultima gara di campionato, persa 2-0 contro il Brescia, il giovane viola è stato fra i migliori in campo fra le fila spalline.

SERIE C - Anche in Lega Pro non mancano giovani viola in prestito. Alla Pro Vercelli la Fiorentina ha mandato a giocare Corradini e Gentile. Se il primo sta trovando buono spazio, 90 minuti nell'ultima partita vinta contro il San Giuliano City, il secondo è ancora fermo ai box dopo l'infortunio subito alla spalla. In Serie C troviamo anche Fiorini e Frison, entrambi in prestito al Fiorenzuola. Il primo sta trovando spazio, con molte presenze dal 1' (11 minuti nell'ultima vittoria contro il Sassari Torres), mentre il secondo dopo un inizio positivo sta trovando via via meno spazio. Troviamo infine anche Destiny Egharevba, attaccante classe 2003 in prestito alla Vis Pesaro. Per lui 14 presenze, di cui 8 dal 1', nelle quali però deve ancora andare a segno. Nelle ultime due gare, per lui, però solo due panchine.

ESTERO - Dei giocatori viola in prestito al di fuori dell'Italia, in questo periodo, sta scendendo in campo solamente Kokorin. Il russo, rinato grazie al prestito all'Aris Limassol, ha fin qui fatto registrare 10 presenze, condite da ben 5 reti e un assist, un ottimo bottino se si pensa a quanto mostrato nella sua avventura alla Fiorentina. Anche nell'ultima gara, contro il Pafos, l'ex viola è andato in rete su rigore, con la gara che è terminata con il risultato di 1-1.