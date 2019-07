VIDEO FV, Squadra al pontile, Chiesa-Barone...

Rocco Commisso e Joe Barone si sono riunito alla squadra che in pullman ha raggiunto il pontile in attesa di una gita in barca sul fiume Hudson per ammirare tutta New York, da Manhattan fino alla statua della Libertà. Dopo che è scesa la squadra, salutata giocatore per giocatore, Joe Barone è salito sul pullman con Giancarlo Antognoni per parlare con Federico Chiesa. Ci saranno chiarimenti dopo le notizie uscite? Intanto la squadra sta salendo sulla barca senza Chiesa che sta discutendo con i due dirigenti e i toni sembrano accesi.