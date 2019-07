VIDEO FV, Rossi: "Rocco-super. Se chiama Pradè..."

Giuseppe Rossi, ex attaccante della Fiorentina adesso svincolato, direttamente da New York ha parlato ai media tra cui FirenzeViola.it. Ecco le sue parole: "Sto benissimo. Mi sto allenando e aspetto una chiamata. Sono ancora giovane e ho tanta voglia di tornare in campo, divertirmi e trasmettere tante emozioni ai tifosi. Sono pronto a qualsiasi occasione. Rocco Commisso? È uno spettacolo vedere un italo-americano entrare in Serie A. È anche un onore: anche io sono italo-americano e siamo cresciuti a 15-20 minuti di distanza. Commisso ha fatto la storia nel calcio in America e la farà anche con la Fiorentina. Ho molti amici che giocano nei Cosmos e parlano molto bene di lui e della società. Chiesa? Posso solo parlare di quello che ha fatto in campo. È molto bravo, sta crescendo d è giovane. Può migliorare ed è una bellissima cosa: ha dimostrato di essere una grande promessa del calcio italiano. Non è facile la scelta che deve prendere, lo capisco bene. Quello che gli posso dire è di essere sereno e prendere la decisione che lo può rendere più contento e soddisfatto. È ancora giovane e deve pensare a crescere. Il 4-2 alla Juve? Ogni settimana c'è sempre qualche tifoso viola che mi ringrazia. Spero che i tifosi possano provare ancora quelle emozioni. Perché qualche squadra dovrebbe scegliermi? Perché ho ancora voglia. Mi sono sempre allenato e anche se l'ultimo anno è stato difficile io sono sempre pronto. L'esperienza al Manchester United? Mi ha contattato Ferguson e siccome era appena arrivato Solskjaer c'è stata questa possibilità. Mi sono divertito e gli auguro di fare una grande stagione. Cosa scelgo per il mio futuro? Io sono un giocatore d'Europa e ho ancora tanto da dare. È come se dovessi ancora dimostrare il mio valore. Se chiamasse Pradè? Gli rispondo e lo abbraccio (ride, ndr). Firenze e la Fiorentina sono ancora la mia casa, mi trovo benissimo lì e stasera se vedo Commisso mi farebbe piacere conoscerlo. Il Pepito fuori dal calcio? Ho aperto un ristorante in questa zona. Venite a trovarmi. Commmisso? È ambizioso. Non vuole promettere ma quando lo fa poi farà di tutto per portarla a termine".