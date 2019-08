VIDEO FV, Montella: "Sorpreso fisicamente da Chiesa"

Così, in conferenza stampa, Vincenzo Montella ha risposto alla domanda su come Federico Chiesa abbia iniziato la nuova stagione: "Siamo in costruzione, Chiesa lo conosco da pochissimo ma mi sembra abbia le potenzialità del campione. Ha già tutto, quest'anno ha iniziato più o meno sulla falsa riga della scorsa stagione. Mi aspetto che domani mi sorprenda fisicamente come ha fatto sabato contro il Napoli". E sull'idea di metterlo centravanti: "Prima di adattare lui abbiamo altre soluzioni ossia Vlahovic, di ruolo, e Boateng, centravanti anomalo. Poi, se questi sono i presupposti, al pari di Chiesa ci sono altri possibili 'falsi nueve' come Benassi, Sottil..."

Ecco i video realizzati da FirenzeViola.it: