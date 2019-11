VIDEO FV, Ghezzal: "Più uniti dopo la sosta"

C'è spazio anche per un commento al rientro dopo la pausa per le Nazionali nell'intervista di Rachid Ghezzal. L'esterno viola ha detto: "È sempre particolare riprendere a giocare dopo la sosta. Dovremo essere tutti molto concentrati perché in tanti sono andati via e sono rientrati solo in questi giorni. In più c'è stata la partita di Cagliari che non è andata bene: tutto il gruppo deve pensare solo al Verona e reagire". Ecco il video: