VIDEO FV, Fiorini: "Obiettivo vincere la Supercoppa"

Mattia Fiorini, centrocampista della Fiorentina Primavera, ha parlato oggi in esclusiva a FirenzeViola.it (QUI l'intervista completa). Tra i vari temi trattati dal 2001 c'è anche quello relativo agli obiettivi dei giovani viola quest'anno, chiamati a ripetere la grande stagione offerta lo scorso anno: “Il gruppo attuale è molto più italiano per cui c’è più affiatamento rispetto alla scorsa stagione, visto che tanti hanno fatto lo stesso mio percorso. Ciò non toglie che questa sia una Primavera forte almeno come quella dell’anno scorso: secondo me possiamo toglierci tante soddisfazioni a partire dalla Supercoppa che siamo chiamati a conquistare per dare seguito alla vittoria della Coppa Italia”. Ecco il video: