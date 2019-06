VIDEO FV, Commisso via: "Non ho visto Chiesa"

Rocco Commisso esce dal centro tecnico di Coverciano visibilmente soddisfatto: "Che bella la storia della Nazionale, l'ho vista e vissuta questa storia italiana, seguendola dagli Stati Uniti e una volta anche da Firenze. Ho parlato con il presidente federale Gabriele Gravina al telefono e con Antognoni, con Chiesa non ho parlato. Bugie non le dico ma se non vi posso dire qualcosa non ve lo dico eh (scherza, ndr). Programmi? Ora vado a dormire, in realtà abbiamo molto lavoro da fare, lasciatemi lavorare". Successivamente ha lasciato Coverciano, in auto con il magazziniere viola Romeo Floro, anche Antognoni.