VIDEO FV, Commisso da Nardella: "Iniziamo"

Rocco Commisso, proprietario e presidente della Fiorentina, è arrivato qualche istante fa a Palazzo Vecchio, dove si incontrerà con il sindaco Dario Nardella. Un incontro di cortesia, stando a quanto filtra, per promuovere un messaggio di comunione di intenti. Ovviamente però il faccia a faccia sarà l'occasione per mettere dei punti a proposito del capitolo nuovo stadio, e della sua realizzazione nell'attuale area Mercafir. In precedenza il numero uno viola era stato presso lo studio Archea, dell'architetto Casamonti, incaricato di progettarlo. "Adesso si inizia a lavorare", la battuta rilasciata ai cronisti presenti. Ecco il video realizzato da FirenzeViola.it.