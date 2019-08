VIDEO FV: Boa: "Progetto? Vincere qualcosa"

Il nuovo attaccante della Fiorentina, Kevin Prince Boateng si è presentato poco fa in conferenza stampa. Alla domanda sulle ambizioni della Fiorentina e sul progetto viola ha risposto così: "Lo scorso anno i primi sei mesi a Sassuolo sono andati bene e devo ringraziare Pradè e Barone perché hanno creduto in me nonostante a Barcellona non abbia mai giocato. Per questo la mia motivazione è ancora superiore: il mio obiettivo è divertirmi e far divertire la squadra e i tifosi. La speranza è quella di vincere qualcosa un giorno: il progetto è quello di far crescere la squadra e di far arrivare qua 2-3 giocatori di esperienza. I tifosi? Spesso ho cambiato squadra, non è facile essere sempre amato ma devo dire grazie al tifo che mi ha accolto a braccia aperte".