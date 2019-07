VIDEO-FOTO FV, VIOLA ATTERRATA ALL'O'HARE AIRPORT DI CHICAGO

La Fiorentina è atterrata in questi minuti all'O'Hare Airport di Chicago, il secondo più grande degli Stati Uniti. Il mister, lo staff ed i giocatori, qui sotto nelle foto ed i video di FirenzeViola.it, sono in questo momento diretti verso l’albergo che li ospiterà nel cuore commerciale della città da dove poi partiranno nei prossimi giorni per allenarsi presso i campi della University of Illinois at Chicago. Per il club gigliato la ICC inizierà nella notte del 17 luglio contro i messicani del Chivas Guadalajara (fischio d'inizio le 3:00 ora italiana).