Se ci fosse stato ancora qualche minimo dubbio sullo stato d'animo di Krzysztof Piatek, la conferenza stampa di presentazione del polacco l'ha definitivamente fugato: è carico, determinato e ha tanta voglia di segnare. Il nuovo calciatore della Fiorentina potrebbe davvero diventare un valore aggiunto, ma, intanto, è sicuramente un miglioramento rispetto al recente passato, visto che nel girone di andata il vice-Vlahovic è stato Aleksandr Kokorin, giocatore che mai è riuscito ad esprimersi a buoni livelli in maglia viola. Ma la vera domanda che in tanti si sono posti al momento dell'acquisto dell'attaccante dall'Hertha Berlino è se Piatek rappresentasse una semplice alternativa all'intoccabile, almeno dal punto di vista delle prestazioni, Dusan Vlahovic oppure se i due potessero anche coesistere insieme.

Difficile dare una risposta definitiva, anche perché solamente Italiano, attraverso il lavoro giornaliero, potrà trarre delle conclusioni. Il recente passato però può sicuramente aiutare: nel 2018-2019 Piatek ha giocato la prima parte di campionato con il Genoa in un attacco a due insieme a Kouame, mentre nel Milan ha spesso, per non dire sempre, giocato in un attacco a tre con due ali più o meno atipiche ai suoi lati. Molto simile anche la situazione all'Hertha Berlino in Bundesliga dove veniva frequentemente schierato come riferimento in un 4-2-3-1. In sintesi non ha mai condiviso il reparto con un altro centravanti di peso come Dusan Vlahovic, ma averlo in panchina in un match chiuso e difficile da sbloccare è un lusso che in pochi possono permettersi. Le ipotesi a gara in corso sono tante: dal 4-3-1-2 con Nico alle spalle del tandem Piatek-Vlahovic, al 4-2-4 disperato con tutte le frecce dell'arco in campo. Ma solo il tempo darà delle risposte.