VIAREGGIO CUP, Gara da ex: Cascione cuore viola

Il torneo di Viareggio, ai quarti di finale sabato, propone una sfida tra ex. Christian Papalato infatti ha allenato praticamente tutte le squadre giovanili del Sassuolo fino all’Under 15 (ha allenato tra gli altri Raspadori), oltre ad aver diretto per sei anni i camp estivi del club emiliano, prima di accasarsi nel 2019 alla Cremonese Under 15 dove è rimasto fino al 2021, quando lo ha chiamato la Fiorentina. Una bella opportunità con ragazzi più grandi che sta sfruttando bene, visto che i viola sono quarti in campionato con 38 punti. Il Sassuolo invece è penultimo con 21 punti. Sulla panchina, come detto, c'è un ex viola visto che si tratta di Emmanuel Cascione che ha tirato i primi calci proprio nelle giovanili della Fiorentina dal 94 al 96 (considerando che è nato nell'83, a Catanzaro dove ha giocato a lungo il padre Armando).

Come centrocampista è partito dalla Pistoiese, per poi giocare in diverse squadre come Reggina, Pescara e soprattutto Cesena. Da allenatore proviene da due stagioni nel Napoli Primavera. Ma un po' di cuore viola gli è rimasto come raccontò a Firenzeviola, in una intervista durante il primo corso fatto a Coverciano: "Giocavo alla Fiorentina quando ero molto giovane. Sono stato due anni molto belli. In quel periodo la Fiorentina era una delle sette potenze della Serie A, la società era molto ambiziosa e per me che ero un ragazzino era bellissimo: ti ritrovavi di fronte campioni come Batistuta, Rui Costa che sono delle leggende qui a Firenze. Imparavo molto da loro anche solo andando a vedere le partite allo stadio. E' stato davvero un passaggio felice della mia carriera". Ora la sua carriera passa anche dalla Fiorentina, per ora Under 18.