VETRANO (LINKEM), Guardiamo al futuro come ACF

Assunta Vetrano, manager Linkem, ha parlato dall'evento Welcome Party: "Per il secondo anno consecutivo siamo sponsor delle maglie delle giovanili. Per nostra vocazione, quella di guardare al futuro delle telecomunicazioni, guardiamo anche ai campioni del domani. Dedicheremo una serie di iniziative per tifosi viola, utilizzando la connettività".

Commisso? "Ci inorgoglisce essere presenti in questo cambio di proprietà, ci dà uno sprint ancora maggiore. Sono sicuro che le soddisfazioni non mancheranno né per noi né per la Fiorentina. Siamo sponsor di altre sei squadre importanti di A: Roma, Inter, Bologna, Verona, Torino e Lecce".