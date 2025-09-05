Verso la ripresa, Fiorentina già proiettata al Napoli: il programma di oggi in casa viola

Verso la ripresa, Fiorentina già proiettata al Napoli: il programma di oggi in casa violaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 09:05Notizie di FV
di Redazione FV

Nel bel mezzo della sosta, la Fiorentina guarda avanti e ha già nel mirino la gara col Napoli. La squadra di Pioli, orfana di ben otto giocatori partiti con le rispettive Nazionali per gli impegni riguardanti le gare di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo, ha ripreso da giorni a lavorare al Viola Park e oggi continuerà a fare lo stesso verso la partita coi campioni d'Italia, con un allenamento al mattino.