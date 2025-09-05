Verso la ripresa, Fiorentina già proiettata al Napoli: il programma di oggi in casa viola
Nel bel mezzo della sosta, la Fiorentina guarda avanti e ha già nel mirino la gara col Napoli. La squadra di Pioli, orfana di ben otto giocatori partiti con le rispettive Nazionali per gli impegni riguardanti le gare di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo, ha ripreso da giorni a lavorare al Viola Park e oggi continuerà a fare lo stesso verso la partita coi campioni d'Italia, con un allenamento al mattino.
Cinque domande a Pioli parlando di Kean e Piccoli, della difesa a tre, di Fagioli e Nicolussi Caviglia, di un gioiello da lanciare come Fazzini e di quella parolina Champions…di Luca Calamai
Lorenzo Di BenedettoLa sensazione è quella di sempre: la Fiorentina rischia di essere l'eterna incompiuta. Mercato da 6, niente di più: mancano almeno due giocatori. Pioli però deve prendere in mano la squadra, perché si può certamente fare meglio di così
Angelo GiorgettiIl voto al mercato è positivo (con un paio di dubbi). Brava Fiorentina a trattenere i migliori, compreso Comuzzo. Ora ci sono alternative in ogni ruolo. Grana esuberi e rosa troppo lunga: difficile rimediare gli errori del passato
