VERETOUT, Può salire a Moena: fase interlocutoria

Un incontro interlocutorio, senza alcun esito certo. Ma che porterà con tutta probabilità ad un aggiornamento a stretto giro tra le parti. Si è concluso per il momento con un nulla di fatto il faccia a faccia di questo pomeriggio a Milano tra la Fiorentina e il Milan per Jordan Veretout, secondo quanto ricostruito da Firenzeviola.it. I rossoneri - con Massara e Maldini - hanno messo sul piatto la loro offerta che però non pare per adesso collimare con le richieste dei viola. Probabile, a questo punto, che Veretout non soltanto si sottoporrà alle visite mediche regolarmente a partire dalla giornata di domani ma che poi possa trasferirsi in ritiro con la squadra in attesa di avere novità sul suo futuro direttamente da Moena.

