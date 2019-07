VERETOUT, Già a Firenze, domani ai campini poi...

Daniele Pradè prosegue i colloqui con i dirigenti dei vari club per cedere al miglior offerente Jordan Veretout. Ed anche oggi il ds viola è stato avvistato ad un pranzo di lavoro con Maldini, per capire se e quanto il Milan può offrire per il centrocampista. Nel frattempo però, secondo quanto appreso da Firenzeviola, il francese risponde presente alla Fiorentina ed è già arrivato a Firenze con la moglie, pronto ad iniziare - domani - con le visite e con la preparazione con i viola, in attesa e salvo notizie di mercato, in particolare quando Pradè rientrerà a Firenze (è atteso già in serata) dopo aver incontrato i club interessati al giocatore e con le idee più chiare per decidere insieme.