Vanoli vince la sua battaglia tattica più ardua: Fagioli finalmente regista

La Fiorentina è cresciuta molto grazie a vari fattori come la condizione fisica, il cambio di modulo e l’evoluzione dei singoli, ma il caso più significativo è quello di Nicolò Fagioli, che da deludente centrocampista al suo arrivo è diventato il regista centrale della squadra. Dopo il riscatto estivo da parte del club, le aspettative su di lui erano alte, ma sotto Stefano Pioli non era mai riuscito a esplodere nel ruolo di playmaker come previsto. Paolo Vanoli, subentrato in panchina e criticato all’inizio, ha invece creduto nel progetto tattico e ha continuato a puntare su Fagioli, cambiando modulo verso una difesa a quattro e trovando finalmente il giusto equilibrio. Questo ha portato il classe 2001 a esprimersi al meglio, diventando il fulcro del centrocampo in modo convincente. La crescita di Fagioli è vista come la “vittoria tattica più bella” di Vanoli, che ha superato l’errore iniziale del predecessore e rilanciato così una pedina fondamentale per la squadra viola. Questo uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it.