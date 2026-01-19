Top FV, la Fiorentina sbanca Bologna. Chi il miglior viola al Dall'Ara?
FirenzeViola.it
Vince la Fiorentina, per la prima volta in trasferta in questa stagione. La squadra di Vanoli sbanca il Dall'Ara per 1-2, con le reti di Mandragora e Piccoli che permettono di onorare al meglio la scomparsa di Rocco Commisso. Come al solito, FirenzeViola.it invita i suoi lettori a votare il proprio migliore in campo tra le fila di Vanoli. Ecco il sondaggio:
