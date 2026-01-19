FirenzeViola.it è su YouTube! Iscriviti al nostro canale e resta aggiornato
Firenzeviola.it è anche su YouTube! Il portale per tutti gli appassionati di Fiorentina è presente sui principali social network per non farvi perdere neanche un aggiornamento e un'emozione legata alla squadra viola, tra questi anche YouTube, la piattaforma per le analisi e i contenuti video. Notizie, approfondimenti ma anche pillole di calciomercato: il canale di Firenzeviola.it è tutto questo. Clicca sulla campanella, iscriviti al canale e non ti perderai niente di tutto ciò che riguarda il mondo della Fiorentina.
Pubblicità
Notizie di FV
I viola hanno onorato Rocco. Mai visti così quest'anno… Paratici sempre più al comando. Fabbian e Thorstved possono arrivaredi Mario Tenerani
Le più lette
1 I viola hanno onorato Rocco. Mai visti così quest'anno… Paratici sempre più al comando. Fabbian e Thorstved possono arrivare
4 Sticchi Damiani sul minuto di silenzio a Commisso: "Ecco perché si sono comportati così i tifosi del Lecce"
Copertina
FirenzeViolaWalter Sabatini: "Pradè sempre leale, ecco i risultati. Ho scritto una nota su Commisso"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com