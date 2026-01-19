Mandragora, il “clutch player” che fa (di nuovo) la differenza nella Fiorentina

Rolando Mandragora è descritto come un giocatore “clutch”, ovvero capace di farsi trovare pronto nei momenti decisivi delle partite, proprio come nel basket si definisce chi incide nei minuti finali quando “la palla pesa”. Pur non essendo considerato uno dei centrocampisti migliori del campionato, né il top della rosa viola, il numero 8 si esalta sotto pressione e segna gol importanti per la Fiorentina. Nel corso della stagione ha realizzato reti in momenti chiave: il primo gol stagionale di testa a Cagliari, la marcatura contro il Como, quella nella prima gara casalinga sotto la gestione Vanoli contro la Juventus, il rigore in Emilia e l’ultimo gol in una partita di grande valore emotivo. Con sei gol in campionato dopo 21 giornate, Mandragora è il miglior marcatore della squadra, con gli stessi numeri realizzativi di giocatori come Marcus Thuram e Nico Paz in un torneo privo di grandi cannonieri. Nonostante qualche critico e qualche fase di apparente calo fisico, l’allenatore Paolo Vanoli continua a puntare su di lui nelle gare delicate, convinto che la sua personalità e il suo rendimento possano fare la differenza.