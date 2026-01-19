FirenzeViola
FV e RFV negli States per l’ultimo saluto al presidente Commisso
Firenzeviola e Radio FirenzeViola sono in partenza per gli Stati Uniti, dove il nostro direttore Tommaso Loreto seguirà le esequie del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, scomparso nelle prime ore di sabato 17 gennaio.
A partire da domani, su Firenzeviola.it, tutti gli aggiornamenti in tempo reale tra il New Jersey (dov’è stata allestita la camera ardente) e New York dove mercoledì alle 10:00 (le 16:00 italiane) verrà celebrato il funerale.
Su Radio FirenzeViola una programmazione speciale racconterà l’ultimo saluto a Commisso con una diretta straordinaria fino a mezzanotte in programma domani oltre alla cerimonia di mercoledì che si terrà presso la Cattedrale di San Patrizio a New York.
