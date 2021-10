VALORE DI MERCATO, CHI SALE E CHI SCENDE DEI VIOLA

Quasi sempre il calciomercato è il termometro di quanto effettivamente un giocatore impattI su una squadra. E anche se i prezzi a volte si gonfiano per i motivi più vari, il parametro del prezzo che gli addetti ai lavori fanno di un giocatore resta probabilmente l'indicatore più importante del valore a cui poi effettivamente un giocatore viene venduto o acquistato.

In giorni in cui la prossima cessione di Dusan Vlahovic è diventata da molto improbabile a molto probabile, il noto portale che analizza i valori di mercato dei giocatori transfermarkt, ha scelto proprio oggi di aggiornare i valori della Serie A. E la Fiorentina è protagonista, non solo ma soprattutto con l'attaccante serbo che diventa uno dei giocatori con il più alto balzo in avanti: passando dai 40 ai 50 milioni di euro, Vlahovic si piazza assieme a Osimhen (anche lui cresciuto di 10 milioni, da 50 a 60) dietro a Tomori, cresciuto di 12 milioni e arrivato a 40.

In classifica generale comanda ancora Lautaro Martinez forte dei suoi 80 milioni di valore di mercato, seguito da De Ligt, Chiesa e Milinkovic-Savic a 70. Vlahovic si posiziona all'11esimo posto in Serie A: segno che le voci relative al rinnovo non hanno scalfito la crescita costante del valore dell'ex Partizan.

Venendo poi agli altri viola, da segnalare la crescita di valore di Nico Gonzalez, passato da 22 a 24 milioni, mentre Torreira e Dragowski perdono 2 milioni, arrivando il primo a valere 18 milioni, il secondo a 14. Cifre comunque importanti, che sta invece abbandonando Amrabat il quale, nonostante con Italiano sembra aver ritrovato lo smalto perduto, è in caduta libera ed è arrivato a 12 milioni di valore. Milenkovic resta a 25 milioni, Castrovilli a 20, mentre Duncan, Odriozola e Martinez Quarta sono gli ultimi a superare la doppia cifra con 10.

I valori di mercato di transfermarkt naturalmente sono solo uno degli indicatori del valore del giocatore, questo è ovvio. Non tengono conto di tanti fattori come l'asta che eventualmente si può scatenare su un giocatore e che può far schizzare il prezzo, ma aiutano certamente a capire l'importanza di un elemento in una squadra. E in questo momento, dati alla mano, Vlahovic è il più importante della Fiorentina.

I VALORI DI MERCATO DELLA FIORENTINA secondo transfermarkt

Dusan Vlahovic 50,00 mln €

Nikola Milenkovic 25,00 mln €

Nicolás González 24,00 mln €

Gaetano Castrovilli 20,00 mln €

Lucas Torreira 18,00 mln €

Bartlomiej Dragowski 14,00 mln €

Sofyan Amrabat 12,00 mln €

Alfred Duncan 10,00 mln €

Álvaro Odriozola 10,00 mln €

Lucas Martínez Quarta 10,00 mln €

Cristiano Biraghi 9,00 mln €

Erick Pulgar 9,00 mln €

Riccardo Sottil 7,00 mln €

Matija Nastasic 5,00 mln €

Marco Benassi 5,00 mln €

Igor 5,00 mln €

Giacomo Bonaventura 4,00 mln €

Aleksandr Kokorin 3,50 mln €

Youssef Maleh 3,50 mln €

Lorenzo Venuti 3,00 mln €

Aleksa Terzic 2,00 mln €

Riccardo Saponara 1,70 mln €

José Callejón 1,50 mln €

Pietro Terracciano 800 mila €

Michele Cerofolini 700 mila €

Antonio Rosati 38-100 mila €