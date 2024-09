VALENTINI, Viola gli invierà in Argentina un preparatore

Fonte: dai nostri inviati al Viola Park - Andrea Giannattasio e Ludovico Mauro

Nicolas Valentini è l'unico acquisto della Fiorentina che ancora non è a disposizione di Palladino. Il centrale del Boca Juniors, come raccontato ormai da mesi, ha firmato un contratto coi viola fino al 2029, ma il club di Commisso non è riuscito a trovare l'accordo con gli Xeneizes per liberarlo subito e anticipare il suo arrivo. Dunque, Valentini, come confermato dal ds Pradè in sala stampa, si aggregherà alla squadra a partire da gennaio a parametro zero.

Il difensore però è fermo da aprile, da quando ha rotto col Boca Juniors in quanto al rinnovo di contratto mai arrivato, portando alla rottura che ha fatto sì che il ragazzo venisse messo fuori rosa, perdendo anche le Olimpiadi con l'Under 23 Albiceleste. Per questo, secondo quanto appreso da FV, al fine di farlo arrivare a Firenze nelle migliori condizioni possibili, la Fiorentina invierà a giorni un preparatore atletico in Argentina proprio al seguito di Valentini, nell'intento di accompagnarlo passo dopo passo verso l'approdo a Firenze nel migliore dei modi, allenandosi seppur in forma individuale senza restare fermo.