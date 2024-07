VALENTINI, PER LIBERARLO SUBITO IL BOCA CHIEDE 5 MLN E 20% SULLA FUTURA RIVENDITA. OFFERTA VIOLA...

Fonte: ha collaborato Jacopo Mannina

Dopo aver depositato il contratto in Lega per il giovane difensore argentino Nicolás Valentini, la Fiorentina si trova ora di fronte a un rebus: decidere se far indossare fin da subito la maglia viola al nuovo acquisto, oppure aspettare che il suo contratto con il club attuale si esaurisca alla fine dell'anno e accoglierlo solo nel 2025. Considerando il nuovo modulo che Palladino proporrà a Firenze con tre difensori centrali, è probabile che la Fiorentina faccia un tentativo per anticipare il colpo e soddisfare le esigenze numeriche del nuovo allenatore, ma si trova di fronte a un ostacolo chiamato Boca Juniors.

Le richieste dal Sudamerica sono alte - Valentini ha già comunicato al suo attuale club di non voler rinnovare il contratto, causando tensioni con la dirigenza e riducendo di conseguenza le sue presenze da titolare. Nonostante ciò, gli Xeneizes non sembrano intenzionati a facilitare il trasferimento per il giocatore, nonostante debbano continuare a pagare il suo stipendio fino a dicembre, pur tenendolo ai margini della squadra. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, per anticipare l'arrivo del classe 2001 sulle rive dell'Arno, il Boca Juniors chiede 5 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita, stimata intorno al 20%.

La proposta della Fiorentina - Il club viola ha tentato di anticipare la concorrenza bloccando il giocatore almeno fino a gennaio e sta lavorando per accelerare il trasferimento già in questa finestra di mercato. Tuttavia, la richiesta del Boca rimane al momento troppo alta, e la Fiorentina non va oltre un'offerta di 2 milioni di euro. Questo piccolo conguaglio per avere il giocatore fin da subito per il momento non basterebbe. Nei prossimi giorni vedremo se la situazione si sbloccherà a favore dei gigliati, con il Boca che potrebbe cedere alle pressioni di Pradè, oppure se tutto sarà rimandato a gennaio, quando Nicolas Valentini arriverà certamente a parametro zero.