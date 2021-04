V. ANGELONI A FV, Che scontro oggi: vogliamo la CL

Veronica Angeloni, pallavolista di Massa Carrara che dopo tanto girovagare, secondo rumors di mercato, la prossima stagione tornerà finalmente in Toscana nella Savino Del Bene di Scandicci, ha parlato ieri a FirenzeViola.it da tifosa bianconera della sfida contro la Fiorentina: "Mi aspetto una gara molto combattuta perché, al di là della rivalità di cui parlavamo, la Juve anche se non è più quella degli scorsi anni ha bisogno di punti per andare in Champions così come la Fiorentina darà tutto per archiviare la salvezza al più presto, perciò entrambe le squadre faranno di tutto per vincere".

