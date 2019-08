USCITE, Da Eysseric e Dabo a Gori: la situazione

Dabo,Eysseric, Thereau, Gori, Cristoforo, fino a Baroni: nonostante le tante uscite restano da sistemare alcune pedine che non rientrano nei piani della Fiorentina. Andiamo con ordine. Per i primi tre attualmente non ci sono offerte e così si limitano a vedere il campo solo durante le partitelle (come ieri al Franchi quando contro i baby viola ha giocato chi non è stato titolare sabato) o dalla tribuna; per Thereau si era aperta un'opportunità in Iran con Stramaccioni poi saltata visto che il tecnico italiano ha già i suoi problemi di comprensione (in tutti i sensi visto la mancanza di interprete) con l'Esteghlal. I tre, come detto più volte, costano intorno ai 2 milioni di ingaggio e per la Fiorentina restano un peso in tal senso. Per Sebastian Cristoforo il discorso è meno doloroso, nel senso che se arriva un'offerta che il giocatore è disposto ad accettare può andarsene, altrimenti resta una riserva e infatti Montella per ora, finché non arriva un altro giocatore a centrocampo, porta in panchina.

Poi c'è Gabriele Gori, per lui si sono mosse tante squadre di serie C, ma l'attaccante classe 99 reduce dalla doppia esperienza Foggia-Livorno, vorrebbe una squadra di serie B, dove giocarsi uno spazio e non è disposto a scendere di categoria. Ma per ora non ci sono offerte concrete. Il difensore classe 98, Riccardo Baroni, potrebbe infine restare in Toscana, vistoche lo cerca la Carrarese che lo contende all'altra contendente Lecco.