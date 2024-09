UNA VITTORIA ATTESA MESI. L'ULTIMA GIOIA AL FRANCHI PROPRIO CONTRO PALLADINO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Non poteva andare meglio l'esordio in maglia viola di Albert Gudmundsson. Il nuovo numero 10 gigliato con una doppietta dagli undici metri ha salvato la Fiorentina dalla seconda sconfitta consecutiva in campionato (dopo il 3-2 di Bergamo contro l'Atlanta) e soprattutto ha regalato alla formazione di Raffaele Palladino il primo successo stagionale. Una vittoria che tutto il popolo viola aspettava da mesi.

L'ULTIMO SUCCESSO GIGLIATO

Era il 2 giugno scorso infatti l'ultima volta che i tifosi gigliati avevano esultato per una vittoria della Fiorentina. Quel giorno la squadra di Vincenzo Italiano, con ancora addosso gli strascichi della sconfitta in finale di Conference League contro l'Olympiacos, riuscì a battere al Gewiss Stadium per 3-2 l'Atalanta nel recupero della 29° giornata di Serie A, rimandata a causa della tragica scomparsa dell'ex Direttore Generale dei toscani Joe Barone. In quell'occasione furono una doppietta di Belotti e un gol di Nico Gonzalez, che chiese scusa ai tifosi viola per la sconfitta in finale ad Atene, a siglare il canto del cigno dell'avventura fiorentina del tecnico siciliano.

Domenica invece nel primo trionfo gigliato dopo quel pomeriggio di Bergamo è stato il nuovo numero 10, maglia lasciata in eredità proprio da Nico Gonzalez, a firmare il primo successo dell'era Palladino. Se quella contro l'Atalanta fu una vittoria valida solo per le statistiche con i viola già sicuri dell'ottavo posto e della qualificazione alla Conference League, questo invece è stato un successo fondamentale perché ha tolto la Fiorentina da una situazione di classifica che in caso di non vittoria sarebbe stata quanto meno complicata.

Per tornare all'ultimo successo al Franchi invece dobbiamo curiosamente tornare al 13 maggio scorso, quando a Campo di Marte arrivò proprio il Monza di Raffaele Palladino. Come in questa stagione, sempre nella stessa porta, ad aprire le danze fu Milan Djuric, ma un gol di Nico Gonzalez nel primo tempo e il destro da fuori area di Arthur nella ripresa regalarono il successo ai gigliati.

L'ULTIMA VITTORIA DI PALLADINO

Se i tifosi viola non esultavano per un successo della propria squadra dal 2 giugno e al Franchi dal 13 maggio, proprio contro Palladino, ancora più lunga era invece l'astinenza dai tre punti del tecnico campano. Per tornare all'ultimo successo in Serie A dell'ex allenatore del Monza dobbiamo fare un salto indietro di ben sei mesi. Era infatti il 16 marzo 2024 quando i brianzoli ottennero gli ultimi tre punti in campionato battendo 1-0, con gol su punizione di Daniel Maldini, il Cagliari all'U-Power Stadium.

Da domenica, grazie alla doppietta di Gudmundsson, sia la Fiorentina che Raffaele Palladino sono tornati al successo. Tre punti pesanti che rilanciano i sogni e le ambizioni del club viola. Adesso però, dopo la complicata vittoria sulla Lazio, arriva la parte più difficile, dare continuità al 2-1 del Franchi battendo l'Empoli nel derby dell'Arno.