UNA SOSTA AL MOMENTO GIUSTO: PALLADINO A CACCIA DELL'IDENTITÀ DI SQUADRA

Dopo le prime tre giornate di campionato, la Fiorentina si trova in una situazione di stallo, avendo raccolto tre pareggi consecutivi. Risultati che, sebbene non disastrosi, non rispecchiano le aspettative di una squadra ambiziosa e desiderosa di migliorare il proprio piazzamento rispetto alla scorsa stagione. Tuttavia, la pausa per le nazionali potrebbe rivelarsi un'opportunità preziosa per mister Raffaele Palladino, chiamato a lavorare intensamente con la sua squadra per cambiare marcia e dare un nuovo impulso alla stagione.

L'analisi delle prime tre giornate

I tre pareggi ottenuti dalla Fiorentina non sono stati frutto del caso, ma hanno evidenziato alcune difficoltà della squadra viola, in entrambe le fasi. Dietro troppo ballerini, con la difesa a 3 che ancora non sembra ben collaudata, e davanti la manovra sembra tutt'altro che fluida. Il tecnico viola in queste due settimane di lavoro è ora chiamato a trovare le giuste soluzioni per dare un'identità di squadra e superare questi ostacoli, con l'obiettivo di trasformare i pareggi iniziali in un semplice ricordo di una partenza rallentata, ma non compromessa.

L'importanza della sosta

La sosta per le nazionali arriva in un momento opportuno per la Fiorentina, come ha detto lo stesso tecnico dopo la gara contro il Monza: "La pausa arriva nel momento giusto, noi siamo partiti con una rosa e poi sono arrivati 11 giocatori nuovi che hanno ancora bisogno di inserirsi. Molti si devono conoscere ancora e dunque ci vuole pazienza. Sono sicuro che da martedì inizieremo a lavorare bene su tutto e inizierà il percorso di crescita". Se da un lato si interrompe il ritmo del campionato, dall'altro Palladino ha la possibilità di lavorare senza la pressione immediata del risultato. Con gran parte della rosa a disposizione (solo Kean, Pongracic, Richardson, Kouame, Comuzzo, Bove e Kayode saranno impegnati con le rispettive Nazionali) l'allenatore potrà concentrare gli allenamenti su diversi aspetti. La sosta rappresenta per Palladino e la Fiorentina un momento cruciale: l'opportunità di analizzare, correggere e ripartire.

Il recupero di alcuni giocatori chiave

Con il campionato che riprenderà tra due settimane, la Fiorentina avrà l'opportunità di dimostrare di aver fatto tesoro di questa pausa. Il calendario, con impegni sempre più difficili, non lascia spazio a ulteriori passi falsi. Sarà cruciale anche recuperare la condizione fisica e mentale di alcuni giocatori chiave. Palladino dovrà cercare di rigenerare calciatori, soprattutto sulla trequarti, reparto fondamentale per il gioco del tecnico e interpreti che quindi saranno fondamentali per il proseguo della stagione. Sperando di avere, nell'importante sfida al ritorno in campo contro l'Atalanta, un Gudmundsson in più.