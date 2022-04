UNA SETTIMANA HORROR: ITALIANO SOTTO PRESSIONE

Da mercoledì a mercoledì. Un improvviso crollo in soli sette giorni. La settimana horror della Fiorentina è iniziata con una disfatta, quella contro la Juventus in Coppa Italia, che era comunque plausibile, ciò che invece non era previsto o senz’altro auspicato è la conseguente crisi emotiva che ha avvolto la squadra in campionato. Prima a Salerno e poi con l’Udinese.

E mister Vincenzo Italiano è apparso sotto pressione forse come non mai. Vuoi per le ultime voci sulla clausola rescissoria, vuoi per i mugugni sulle scelte tattiche e i cambi che non hanno pagato così come l’idea di dare spazio a chi ha giocato meno o rientrava in una giornata decisiva, sta di fatto che all’Artemio Franchi il tecnico viola è apparso meno esplosivo del solito.

Tra l’altro l’ex Spezia non aveva mai perso tre partite di fila, dunque lo stato d'animo è ben comprensibile, anche perché dopo essere sembrato davvero a un passo l’obiettivo Europa torna a serio rischio. E Italiano ne è consapevole, dato che il suo atteggiamento di ieri pomeriggio è parso molto diverso dal solito, probabilmente per il rendimento imprevisto della sua squadra.