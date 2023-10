UNA POLTRONA PER QUATTRO: ANCHE IKONÉ (RI)ENTRA NEL GIRO

FirenzeViola.it

Il gol di Jonathan Ikoné al 94' di Fiorentina-Ferencvaros ha aggiunto un nuovo pretendente alla fascia sinistra, un po' a sorpresa. Già, perché la scorsa stagione Italiano aveva fatto una scelta chiara: il duo di esterni titolari è Nico Gonzalez sulla sinistra e Ikoné sulla destra. Ma il rendimento dell'argentino potendo rientrare sul mancino e soprattutto le precarie condizioni fisiche del francese in questo inizio di stagione hanno cambiato le gerarchie.

Brekalo, Sottil e Kouame non hanno convinto appieno fin qui, tutt'altro. Per questo l'idea di poter puntare su Ikoné che proprio da esterno mancino ha segnato il gol del pareggio al Franchi ora stuzzica il tecnico viola che però nella logica del turnover non vuole perdere gli altri tre. Il problema è che soprattutto Brekalo e Sottil ancora fanno fatica a ritagliarsi un proprio ruolo, a differenza di Kouame che come subentrante ha sempre dato garanzie e per questo viene visto come una perfetta sostituzione per la sua capacità di incidere in poco tempo.

Sottil è in una fase di involuzione difficile da interrompere, Brekalo invece dà affidabilità ma non è ancora riuscito a trovare l'acuto e soprattutto il gol che era abituato a trovare con continuità. Il reparto esterni della Fiorentina, così importante per Italiano, in questo momento vede Nico e altri quattro. La speranza che però almeno uno dei sopracitati possa staccare gli altri e guadagnarsi i gradi del titolare resta nella testa di Italiano che contro il Napoli dovrà scegliere ancora una volta in base alle sue sensazioni.