UNA PARTITA DA CHIUDERE

Cronologicamente parlando la novità più rilevante del week-end appena arrivato arriva proprio dalla prossima destinazione viola, e se la Fiorentina non sarà di scena esattamente a Manchester, ma più o meno nelle vicinanze almeno per due delle tre gare fissate da qui a fine mese, poco cambia. Sempre dalla sponda rossa della città inglese arrivano infatti le convinzioni di un Manchester per niente disposto a riscattare Ambrat, epilogo probabilmente definitivo all'avventura in Premier League del centrocampista marocchino

CHI PARTE, CHI TORNA - Così salvo grandi sorprese Amrabat dovrebbe rientrare nei prossimi giorni, esaurite le vacanze, e riprendere ad allenarsi al Viola Park insieme a chi non partirà alla volta dell'Inghilterra per il trittico di sfide in partenza da venerdì prossimo. Per lui continuano a spirare venti turchi, come quelli del Fenerbache che seguono quelli del Galatasaray, mentre in casa viola le priorità del centrocampo restano prima di tutto le sostituzioni dei vari Castrovilli, Arthur, Bonaventura e Duncan. Insomma di pari passo con gli innesti nei prossimi giorni anche la vicenda Amrabat tornerà d'attualità e c'è da credere che la Fiorentina sia la prima in attesa di sviluppi.

OBIETTIVO COLPANI - La priorità è sempre e comunque un'altra, almeno a giudicare dai passi in avanti negli ultimi 2 giorni. Per Andrea Colpani Fiorentina e Monza torneranno a parlarsi presto, probabilmente già oggi, alla ricerca di un accordo che possa chiudere la trattativa e regalare a Palladino un interprete già allenato l'anno scorso. Tra il diritto di riscatto auspicato dai viola e l'obbligo preteso da Galliani corre la partita da giocare sul mercato, in parallelo con le altre, ma a giudicare dalle carte sempre più scoperte da una parte e dall'altra potrebbe chiudersi in tempi molto più rapidi di quelle per il centrocampo, Amrabat incluso.