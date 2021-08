UN SOGNO CHIAMATO BERARDI E LE SUE ALTERNATIVE

Il sogno della Fiorentina per l'esterno d'attacco si chiama Domenico Berardi: la possibilità di riuscire arrivare all'attaccante fresco campione d'Europa, oggi, ha però i tratti dell'impresa. Il Sassuolo si priverebbe mal volentieri, arrivati a questo punto del mercato, del suo giocatore-simbolo, la cui richiesta ufficiale di cessione è stata presentata alla società nero-verde solamente una manciata di giorni fa. La Fiorentina non è la sola a corteggiarlo: come da tradizione degli ultimi anni (si va da Pasalic fino al recente Zappacosta) ci sarà da fare i conti con un'Atalanta che pare la più agguerrita. Se si aggiunge allo scenario una valutazione che oscilla tra i 35 e i 40 milioni di euro e l'assenza di valide contropartite (Sottil nonostante l'apprezzamento del Sassuolo non ha nei programmi, suoi e della società, di lasciare Firenze) è naturale che all'interno del club viola si stiano vagliando soluzioni alternative.

Tre, ad oggi. La più calda porta a Junior Messias. Il fuoco l'ha rinvigorito stamani il ds del Crotone, Ursino, parlando di un interessamento della Fiorentina che si è riacceso nel corso degli ultimi giorni. Non è neanche una cosa così recente: il giocatore è un profilo che piace molto a Italiano, e già da tempo le varie realtà hanno aperto un confronto. Tanto che, secondo quanto ci risulta, poco meno di un mese fa c'è stato un contatto diretto tra le due presidenze nel quale c'è stato tempo per un piacevole colloquio sul calciatore. Con 10 milioni di euro, più o meno, l'affare si può chiudere: sul classe '91 però ci sono anche altre squadre, dal Cagliari fino al Torino e persino il Milan. Riccardo Orsolini ha in comune con Torreira l'essere un nome di lontano accostamento per la Fiorentina che si è riacceso in questa sessione di mercato e con Messias la presenza dei granata a concorrere: sull'esterno degli emiliani il Toro, alla ricerca di rinforzi offensivi per Juric, sembra più intenzionato ad affondare il colpo. Ultimo ma non ultimissimo Gonzalo Plata. L'ecuadoriano classe 2000 dello Sporting CP rappresenta la sicurezza minore in quanto a conoscenza della realtà italiana e riprova del campo, ma anche un'intrigante scommessa che, per quanto pista più fredda tra le tre, non va esclusa a priori.

Possibile anche che sia allo studio un quarto nome, quel famoso mister X che ogni tanto ricorre, ma più passa il tempo e più la lista dei papabili si accorcia. A partire dal grande sogno Berardi, per il quale - se davvero l'intenzione è di regalarsi il colpo da novanta - sarà necessario accelerare.