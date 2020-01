UN SEGNALE AL MERCATO

Pareggio amaro quello che la Fiorentina si porta via dal Dall'Ara, arrivato quasi a tempo scaduto. Forse però giusto per quello che hanno mostrato le due squadre in campo. Beppe Iachini ha assaporato la vittoria, ma se l'è vista sfuggire da sotto il naso dopo la punizione di Orsolini che ha beffato Dragowski.

Ma al di là del risultato, dalla gara di oggi è emerso un dettaglio che dal punto di vista del mercato potrebbe smuovere qualcosa in casa viola. Nella ripresa l'allenatore della Fiorentina ha sostituito Vlahovic e inserito Boateng. Un cambio senza grossi stravolgimenti, ma che segna l'ennesima partita in panchina di Pedro. L'attaccante brasiliano non è stato preso in considerazione neanche oggi e al momento in campionato ha totalizzato solo quattro presenze da subentrante per un totale di 59 minuti. Una scelta tecnica, quella del mister, nata dopo averlo valutato il giocatore in questi primi giorni di allenamento. Scelta che sa molto di bocciatura e che potrebbe portare ad una separazione nel mercato invernale. L'attaccante piace a molte squadre, soprattutto in Brasile e in Portogallo e adesso una sua possibile partenza si fa molto più concreta. La sensazione è che nei prossimi giorni ci potrebbero essere ulteriori sviluppi. Ormai da tempo la società gigliata è alla ricerca di un attaccante considerata la scarsa vena realizzativa della rosa.

Forse per questo oggi è arrivato un aggiornamento sulla trattativa che porta a Cutrone. La Fiorentina sarebbe ad un passo dall'ex attaccante rossonero ed è sempre più vicina all'accordo col Wolverhampton. La fumata bianca potrebbe arrivare entro le prossime 48 ore: qualcosa si muove sul fronte offensivo del mercato viola?