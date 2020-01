UN RITORNO IN PATRIA SEMPRE PIU' VICINO

Il futuro di Pedro sembra essere sempre più lontano da Firenze. L'attaccante brasiliano, infatti, non era presente all'uscita della squadra dal Centro Sportivo Davide Astori prima di iniziare la seduta di rifinitura in vista della partita di domani pomeriggio contro la SPAL. Un segnale molto particolare essendo anche in periodo di calciomercato.

Sulle tracce dell'ex giocatore della Fluminense di squadre non ne mancano. Se prima il suo futuro sembrava essere in Europa ora le voci di mercato spingono Pedro verso il ritorno in patria. Lo ha cercato il Gremio, ma soprattutto il Flamengo. Perso Gabriel Barbosa dell’Inter, il club ha deciso di rimpiazzarlo proprio con lui. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il classe '98 è ancora in città ma sta svolgendo sedute separate in attesa della cessione.

La Fiorentina, quindi, sembrerebbe essere prossima alla cessione di Pedro. Dopo pochi mesi in maglia viola il brasiliano tornerà in patria. Tecnicamente non è in discussione mentre sul piano della forza fisica non ha dato garanzie. L'esclusione a Bologna e soprattutto l'acquisto di Patrick Cutrone certificano sempre di più l'imminente addio del numero nove viola. L'ipotesi più plausibile del suo addio sembra essere il prestito di un anno o biennale.