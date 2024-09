FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sarà davvero un nuovo inizio, quanto potrà essere buono solo il campo lo dirà, ma una cosa è certa: la nuova stagione della Fiorentina comincerà domenica, a Bergamo. Non un modo per dimenticarsi dei problemi emersi nelle prime uscite, figuriamoci, ma pur sempre l'attenuante inevitabile ai cinque pareggi consecutivi raggranellati in altrettante uscite. Perchè Palladino ha avuto la rosa completa solo a fine agosto, e perché molti volti nuovi sono arrivati solo a ridosso della fine del calciomercato

Il ritorno di Rocco – Così a sancire un secondo via all'annata della Fiorentina ci sarà anche il ritorno del presidente, lontano da Firenze fisicamente ma di recente di nuovo al comando dell'universo viola attraverso le parole riferite alla “Gazzetta dello Sport”. Il ritorno in città di Commisso sancisce la vera ripartenza dopo l'amara finale di Atene, e perché anche nuovi aggiornamenti su tutte le vicende che ruotano intorno al mondo viola

Le scelte di Palladino – Di certo da domenica i fari puntati sul tecnico avranno una luce diversa, priva di quelle giustificazioni che in avvio di campionato hanno limitato le responsabilità dell'allenatore. Al netto delle eventuali falle emerse dal mercato oggi Palladino ha una squadra costruita se non proprio su misura almeno vicina alle sue convinzioni, e dal match contro l'Atalanta in poi, a prescindere dai risultati, il primo step da compiere sarà quello di regalare identità e personalità a un gruppo tutto ancora da plasmare.