UN NUOVO DS AL FIANCO DI PRADÈ: PRENDE CORPO L'IDEA ACCARDI?

Oltre all'allenatore, la Fiorentina sta vagliando varie ipotesi anche per affiancare Daniele Pradè alla guida dell'area tecnica e dunque aggiungere al management un dirigente che lo aiuti a costruire la squadra del futuro. Nelle ultime settimane, il club viola ha preso in considerazione la candidatura di Goretti del Perugia, ma un'altra ipotesi porta al nome di Pietro Accardi, attuale direttore sportivo dell'Empoli che sta uccidendo calcisticamente la Serie B. Il giovane ds alla corte di Corsi, è stato capace di costruire una squadra che non sta facendo prigionieri nel campionato cadetto, scegliendo anche un allenatore come Dionisi, che ora è sulla bocca di tutti proprio per il bel gioco espresso. Un ds ambizioso ma ancora in rampa di lancio e che dunque avrebbe tutta l'umiltà per affiancare dirigenti di lungo corso come quelli attualmente presenti in viola.

Nel corso dell'ultima partita del campionato Primavera tra i viola e l'Empoli, i saluti tra le dirigenze sono stati più che cordiali e hanno confermato le voci di una stima reciproca che potrebbe portare anche a contatti più approfonditi. Stima reciproca anche con Daniele Pradè, con i due che lavorerebbero volentieri fianco a fianco per il mercato viola.

Il ds empolese non ha ancora rinnovato l'accordo con l'Empoli, anche se i rapporti sono ottimi e non ci sarebbero problemi in tal senso. Questo probabilmente proprio perché lo stesso Accardi si sta comunque guardando intorno in attesa di capire se arriveranno o meno proposte da club più blasonati. In quel caso, Corsi gli ha già dato la parola che lo lascerebbe partire senza intralciarne la carriera ed è proprio qui che potrebbe subentrare la proposta della Fiorentina.

Di seguito la foto dell'ultimo contatto tra Pradè e Accardi, scattata da FirenzeViola.it sabato pomeriggio al Bozzi in occasione di Fiorentina-Empoli Primavera: