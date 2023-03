UN JOLLY PER ITALIANO: RANIERI TRA UN FUTURO DA SCRIVERE E IL RILANCIO IN VIOLA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

La Fiorentina questa mattina ha disputato un allenamento congiunto con il Seravezza, squadra di Serie D, per prepararsi alla più importante sfida di sabato prossimo contro l’Inter, a Milano. Viste le tante assenze causa nazionali (Amrabat, Milenkovic, Jovic, Barak, Nico Gonzalez e Kouame) e infortuni (Terzic si allena ancora a part e Biraghi è influenzato), Vincenzo Italiano ha optato per una formazione ricca di giocatori che fino ad oggi avevano raccolto pochi minuti e di giovani della Primavera.

In particolare, con le assenze già citate in precedenza dei due terzini sinistri naturali, l’allenatore Viola ha optato ancora una volta per Luca Ranieri nel ruolo di laterale difensivo nella difesa a 4. Una scelta logica e all’occorrenza, come già dimostrato nel match di Sivas, anche sicura. L’ex Salernitana, infatti, ha quasi sempre giocato nel ruolo di terzo centrale a sinistra o come esterno nel centrocampo a 5, ma in questa stagione ha dimostrato di sapersela cavare anche in altri ruoli.

E se ad inizio stagione sembrava ormai certa la sua partenza a fine anno, adesso, con il contratto che scadrà nel giugno del 2024, il futuro del classe ’99 è ancora da scrivere. Per Italiano è un jolly da utilizzare nel caso in cui, come accaduto in Turchia, ci siano problemi sulla fascia sinistra, oppure per far rifiatare i centrali di difesa, ma tanto passerà anche dalla volontà del giocatore di restare a fare la riserva o meno. Nel frattempo con Biraghi out (seppur si tratti solo di un’influenza e che dunque non dovrebbe tenerlo fuori nella partita contro l’Inter) e Terzic che sta recuperando dall’infortunio muscolare Luca Ranieri, anche in vista dell’Aprile di fuoco, scalda i motori.