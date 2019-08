UN'ALTRA SETTIMANA

Non si è trattato di un gran bel benvenuto. Il calcio italiano, nella prima serata di fronte al proprio pubblico, ha regalato a Commisso l’amarezza di una direzione arbitrale che definire discutibile è un eufemismo. Un rigore pressoché inventato che ha consentito al Napoli di chiudere il primo tempo in vantaggio, oltre a una svista su Ribery che avrebbe quanto meno consentito ai viola di giocarsi una punizione al limite dell’area. Almeno questo è emerso nella moviola del giorno dopo, fosse solo per la nitidezza con la quale le immagini parlano a favore dei viola.

Eppure il nuovo presidente viola ha preferito sorvolare sulle polemiche, scegliendo di ringraziare il pubblico per il record d’abbonamenti e un’atmosfera tornata da brividi. Vien da pensare, semmai, se quanto subito sabato sera non possa spingere la nuova proprietà a premere ancora di più sull’acceleratore del mercato. Magari in attesa della fumata bianca per lo scambio Biraghi-Dalbert (oggi sono attese novità anche se sullo sfondo restano sia lo svincolato Caceres che il terzino dell’Herta Plattenhardt) oppure sfruttando il non indifferente dettaglio di un De Paul inizialmente in panchina contro il Milan.

Resta l’argentino il chiodo fisso della squadra di mercato viola, con Berardi e Raphniha valide alternative da non scartare. Di certo l’obiettivo è quello di scontare un po’ tutte le richieste, con Benassi e Simeone che potrebbero anche essere proposti all’Udinese nell’affare De Paul, o con le pretese dello Sporting Lisbona per il brasiliano Raphinha che al momento i viola non vogliono assecondare. Discorso simile anche per l’attacco e quel Pedro non ancora scartato, tanto più se Simeone dovesse partire visto che il Cagliari non ha del tutto rinunciato al corteggiamento.

Capitolo difesa, infine, con il nome di Chiriches da aggiungere a quelli di Tonelli e Bonifazi per l’eventuale sostituzione di Ceccherini. Da Brescia arrivano nuovi sondaggi per il centrale livornese e se nei prossimi giorni il club di Cellino confermerà l’intenzione di mettere a disposizione di Corini un altro centrale Pradè e Barone sono pronti a sedersi a un tavolo con il Napoli per affondare su uno dei centrali seguiti in casa partenopea.